Андрей Червиченко: Атакующая игра «Спартака», про которую говорит главный тренер, - красивые сказки - Советский спорт
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04 мая 2019 16:46Футбол

Андрей Червиченко: Атакующая игра «Спартака», про которую говорит главный тренер, - красивые сказки

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал результат матча 27-го тура чемпионата России между красно-белыми и «Уралом» (0:1).

- Это была игра абсолютно двух одинаковых команд с одинаковыми шансами. Прекрасный удар Фернандо залетел, а у «Урала» в конце первого тайма-нет. А так, ничего в игре не меняется. Единственный гол забит благодаря мастерству одного игрока, который принес победу. Минимальная победа как итог. Больше всех, я думаю, радовался Кононов. Видимо, в этом месяце зарплата у него будет и отставка не предвидится.

Что касается атакующей игры «Спартака», про которую говорит главный тренер, то мне кажется, что Кононов просто бредит. Особенно, если вы прочитаете его высказывание во время зимнего перерыва о чемпионских амбициях. Это просто очень красивые сказки. Сейчас между «Спартаком» и «Зенитом» пропасть. Это (атакующая игра) все из той же оперы. Человек правильно преподносит себя, красиво рассказывает какие-то небылицы, за счет какого-то фарта вылезает и остается у руля команды, победил впервые за 5 матчей. Его команда добивается результата исключительно благодаря мастерству определенных игроков, как правило счет 1-0. А так ни игры, ни движения — ничего нет, только одна болтовня, - приводит слова Червиченко Sport24.ru.

Добавим, что в следующем туре «Спартак» на своем поле сыграет против «Уфы», а «Урал» на выезде встретится с «Оренбургом».

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