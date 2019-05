«Селтик» разгромил «Абердин» и в 50-й раз в истории стал чемпионом Шотландии

В составе клуба из Глазго голами отметились Микаэль Лустиг (на 40-й минуте), Йозо Шимунович (53) и Одсонн Эдуар (89).

После этой победы «Селтика» набрал 84 очка и за два тура до конца чемпионата стал недосягаем в турнирной таблице для занимающего второе место «Рейнджерс», на счету которого 72 очка в 35 матчах чемпионата.

Таким образом, «Селтик» восьмой раз подряд стал чемпионом Шотландии, завоевав титул в 50-й раз в своей истории.

50 league titles… 🙌



Thank you for all your support, Celts! #GR8since1888 pic.twitter.com/bakXp7aYD4