«Селтик» разгромил «Абердин» и в 50-й раз в истории стал чемпионом Шотландии

В составе клуба из Глазго голами отметились Микаэль Лустиг (на 40-й минуте), Йозо Шимунович (53) и Одсонн Эдуар (89).
После этой победы «Селтика» набрал 84 очка и за два тура до конца чемпионата стал недосягаем в турнирной таблице для занимающего второе место «Рейнджерс», на счету которого 72 очка в 35 матчах чемпионата.
Таким образом, «Селтик» восьмой раз подряд стал чемпионом Шотландии, завоевав титул в 50-й раз в своей истории.
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