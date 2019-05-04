Президент «Урала»: Мы хорошо сегодня играли, но «Спартаку» повезло больше Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал поражение команды в домашнем матче 27-го тура чемпионата России со «Спартаком» (0:1).

- Мне тоже показалось, что «Уралу» не повезло, но, как говорится, везет сильнейшим. «Спартак» свои моменты реализовал, а мы — нет. Мы хорошо сегодня играли, создавали моменты, играли в комбинационный футбол. Думаю, болельщикам наш футбол понравился. Но «Спартаку» повезло больше. Всегда, когда выигрываешь, не только у «Спартака», настроение хорошее. После поражений чувствуешь себя некомфортно, - приводит слова Иванова Sport24.ru.

Добавим, что в следующем туре «Спартак» на своем поле сыграет против «Уфы», а «Урал» на выезде встретится с «Оренбургом».