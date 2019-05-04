Сергей Балахнин: «Спартак» играет, мягко говоря, неудовлетворительно

- Я не присутствовал на тренировках (Кононова) и не могу давать оценку, получается ли у него тренировать команду или нет. Если судить по результату, то, конечно, не получается. На поле команда играет, мягко говоря, неудовлетворительно. Это очевидные вещи, не надо быть специалистом, чтобы это определить. Но справляется тренер или нет, решать все равно руководству.
«Спартак» сейчас потерялся. То они говорили, что будут играть в какой-то мифический футбол 90-х годов, сейчас это явно не получается у них. Готовились к одному футболу, а сейчас видно, что они не могут перестроиться, у них совсем ничего не получается в этом плане. И в этом сезоне навряд ли что-то получится, - приводит слова Балахнина «РИА Новости».
Добавим, что в следующем туре «Спартак» на своем поле сыграет против «Уфы», а «Урал» на выезде встретится с «Оренбургом».
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