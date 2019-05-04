Анзор Кавазашвили: Сегодня «Спартак» не готов бороться за высокие места Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал результат матча 27-го тура чемпионата России между красно-белыми и «Уралом» (1:0).

- Победа никак не повлияет на турнирные позиции «Спартака». Все те, кто находится выше, вряд ли будут терять очки, у красно-белых серьезные соперники за места в еврокубки. Какая Лига чемпионов? Мое мнение, что «Спартак» уже пролетел мимо этого турнира. На сегодня команда не готова бороться за высокие места.

«Спартак» сейчас потерялся. То они говорили, что будут играть в какой-то мифический футбол 90-х годов, сейчас это явно не получается у них. Готовились к одному футболу, а сейчас видно, что они не могут перестроиться, у них совсем ничего не получается в этом плане. И в этом сезоне навряд ли что-то получится, - приводит слова Кавазашвили «РИА Новости».

Добавим, что в следующем туре «Спартак» на своем поле сыграет против «Уфы», а «Урал» на выезде встретится с «Оренбургом».