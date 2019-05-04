Гол Дриусси спас «Зенит» от поражения в матче с «Ахматом» - Советский спорт
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04 мая 2019 18:21Футбол

Гол Дриусси спас «Зенит» от поражения в матче с «Ахматом»

Футболисты «Ахмата» сыграли вничью с «Зенитом» в домашнем матче 27-го тура чемпионата России.

Встреча прошла на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном и завершилась со счетом 1:1.

В составе хозяев поля голом отметился бразильский полузащитник Исмаэл (55-я минута). У гостей точным ударом отличился Себастьян Дриусси (87).

После этой игра «Ахмат», набрав 36 очков, поднялся на девятую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Зенит», имея в активе 58 очков, продолжает лидировать в чемпионате.

В следующем туре «Ахмат» на выезде сыграет против «», а «Зенит» на своем поле встретится с «».

Чемпионат России
27-тур

«Ахмат» - «Зенит» - 1:1 (0:0).

Голы: 1:0 - Исмаэл (55), 1:1 - Дриусси (87).

«Ахмат»: Городов, Уциев, Мохаммади, Плиев, Семенов, Исмаэл, Швец, Раванелли (Роши, 62), Иванов, Нижич, Мбенг (Балай, 80).

«Зенит»: Лунев, Ракицкий, Смольников (Анюков, 36), Иванович, Нобоа (Эрнани, 56), Жирков, Шатов, Барриос, Оздоев (Заболотный, 78), Азмун, Дриусси.

Предупреждение: Уциев (74).

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