«Бавария» на своем поле обыграла «Ганновер» - Советский спорт
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04 мая 2019 18:28Футбол

«Бавария» на своем поле обыграла «Ганновер»

Футболисты «Баварии» одержали победу над «Ганновером» в домашнем матче 32-го тура чемпионата Германии со счетом 3:1.

В составе победителей голами отметились Роберт Левандовски (27-я минута), Леон Горецка (40) и Франк Рибери (83). У проигравший отличился Жонатас (51).

Отметим, что на 55-й минуте за вторую желтую карточку Жонатас был удален с поля.

После этой игры «Бавария» набрала 74 очка и продолжает лидировать в турнирной таблице бундеслиги. «Ганновер», имея в активе 18 очков, занимает 18-е место.

В следующем туре «Бавария» на выезде сыграет против «РБ Лейпцига», а «Ганновер» на свое поле примет «Фрайбург».

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