«Бавария» на своем поле обыграла «Ганновер»

В составе победителей голами отметились Роберт Левандовски (27-я минута), Леон Горецка (40) и Франк Рибери (83). У проигравший отличился Жонатас (51).
Отметим, что на 55-й минуте за вторую желтую карточку Жонатас был удален с поля.
После этой игры «Бавария» набрала 74 очка и продолжает лидировать в турнирной таблице бундеслиги. «Ганновер», имея в активе 18 очков, занимает 18-е место.
В следующем туре «Бавария» на выезде сыграет против «РБ Лейпцига», а «Ганновер» на свое поле примет «Фрайбург».
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