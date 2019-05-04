«Арсенал» - «Локомотив». Стартовые составы команд

«Арсенал»: Нигматуллин, Григалава, Хагуш, Беляев, Альварес, Горбатенко, Ткачев, Бакаев, Костадинов, Джорджевич, Кангва
Запасные: Левашов, Шамов, Денисов, Володько, Коне, Лесовой, Аджоев, Ожегович
«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Крыховяк, Игнатьев, Рыбус, Тарасов, Баринов, Ал.Миранчук, Ан.Миранчук, Эдер, Фарфан
Запасные: Медведев, Коченков, Идову, Чорлука, Лысов, Лапшов, Фернандеш, Кварацхелия, Михалик, Коломейцев, Жемалетдинов, Смолов.
Добавим, что встреча состоится сегодня, 4 мая, на стадионе «Арсенал» в Туле и начнется в 19:00 по московскому времени.