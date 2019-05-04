«Арсенал» - «Локомотив». Стартовые составы команд - Советский спорт
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04 мая 2019 18:32Футбол

«Арсенал» - «Локомотив». Стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы «Арсенала» и «Локомотива» на матч 27-го тура чемпионата России.

«Арсенал»: Нигматуллин, Григалава, Хагуш, Беляев, Альварес, Горбатенко, Ткачев, Бакаев, Костадинов, Джорджевич, Кангва

Запасные: Левашов, Шамов, Денисов, Володько, Коне, Лесовой, Аджоев, Ожегович

«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Крыховяк, Игнатьев, Рыбус, Тарасов, Баринов, Ал.Миранчук, Ан.Миранчук, Эдер, Фарфан

Запасные: Медведев, Коченков, Идову, Чорлука, Лысов, Лапшов, Фернандеш, Кварацхелия, Михалик, Коломейцев, Жемалетдинов, Смолов.

Добавим, что встреча состоится сегодня, 4 мая, на стадионе «Арсенал» в Туле и начнется в 19:00 по московскому времени.

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