Сергей Семак: «Зениту» удалось переломить ход матча, могли забивать еще Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги выездного матча 27-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:1).

- Начали хуже, чем обычно. Много ошибались в простых ситуациях. В первом тайме после ошибок возникали опасные моменты у наших ворот. В ситуации с пропущенным мячом ошиблись грубо. Пришлось по ходу матча перестраиваться несколько раз.

Думаю, удалось переломить ход матча. Во втором тайме создавали хорошие моменты. Забили один, могли забивать еще. С одной стороны хорошо, что свели матч к ничьей: одно очко — это тоже хорошо. С другой — не смогли победить, - цитирует Семака официальный сайт «Зенита».

Добавим, что в следующем туре «Ахмат» на выезде сыграет против «Крыльев Советов», а «Зенит» на своем поле встретится с ЦСКА.