Рашид Рахимов: Не знаю, почему так играли с «Зенитом» последние 10 минут матча Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов подвел итоги домашнего матча 27-го тура чемпионата России с «Зенитом» (1:1).

— Жить можно, конечно, но настроение могло быть и лучше. Не знаю, почему так играли последние 10 минут. Хотя 80 минут играли неплохо. Потом стали пропускать передачи за спину. Думаю, что по тем моментам, которые были в конце — результат справедливый. Но такие игры нужно доводить до логического завершения, когда мы имеем столько моментов. Но это наше техническое мастерство, о котором я и говорил, — сказал Рахимов в эфире «Матч Премьер».

Добавим, что в следующем туре «Ахмат» на выезде сыграет против «Крыльев Советов», а «Зенит» на своем поле встретится с ЦСКА.