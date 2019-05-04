«Эспаньол» на своем поле разгромил «Атлетико» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетбол...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
04 мая 2019 19:08Футбол

«Эспаньол» на своем поле разгромил «Атлетико»

Футболисты «Эспаньола» обыграли «Атлетико» в домашнем матче 36-го тура чемпионата Испании со счетом 3:0.

В составе хозяев поля дублем отметился Борха Иглесиас (52-я и 89-я минуты), еще один мяч в соственные ворота отправил защитник гостей Диего Годин (45+1).

После этой игры «Эспаньол» набрал 47 очков и поднялся на восьмую строчку в турнирной таблице примеры. «Атлетико», имея в активе 74 очка, занимает второе место.

В следующем туре «Атлетико» на своем поле сыграет против «Севильи», а «Эспаньол» на выезде встретится с «Леганесом».

Чемпионат Испании
36-й тур

«Эспаньол» – «Атлетико» - 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Годин (45, автогол), 2:0 – Иглесиас (52), 3:0 – Иглесиас (89, пен.)

«Эспаньол»: Лопес, Педроса, Налдо, Росалес (Санчес, 86), Эрмосо, Мелендо, Марк Рока, Дардер, Гранеро, У Лэй (Пуадо, 79), Иглесиас.

«Атлетико»: Облак, Хуанфран, Годин, Филипе Луис, Савич (Корреа, 46), Родри Эрнандес (Витоло, 59), Лемар (Монтеро, 59), Коке, Сауль, Гризманн, Мората.

Предупреждения: Сауль (18), Марк Рока (38), Мората (59).

14/04 16:00Фигурное катание
Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее?
12/04 18:00Фигурное катание
Наталья Бестемьянова: В командных соревнованиях опасно делать то, что сделал Саша СамаринВ гостях в нашей редакции побывала прославленная фигуристка олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова.
13/04 14:15Фигурное катание
Такая Туктамышева могла выиграть золото Сайтамы! У России – бронза командного ЧМВ Фукуоке завершился командный чемпионат мира, а с ним и весь сезон. Сборная России финишировала третьей: в двух очках от Японии и в 13 – от победителей из США.
04/05 18:33Хоккей
Звезды России - Ноунеймы Финляндии - 1:3. Что происходит с нашей сборной?Возвращение в сборную после трехлетнего перерыва Александра Овечкина не помогло ей одержать победу над финнами в матче Чешских игр.
04/05 15:03Хоккей
RUS–FIN–1:3. Овечкин забил, но наши все равно опозорились. Наши обозреватели о(б)суждали это тут!Самое задушевное обсуждение второй игры сборной России на Чешских играх - тут.
03/05 13:00Футбол
Евгений Ловчев: В финале Лиги Европы сыграют «Челси» и «Арсенал», их цель - Лига чемпионовНаш обозреватель - о полуфинальных матчах Лиги Европы.
03/05 14:34Бокс
Два лучших средневеса проведут бой. Речь не про ГоловкинаВ ночь с субботы на воскресенье в Лас-Вегасе состоится объединительный бой между чемпионом мира по версиям WBA и WBC мексиканцем Саулем Альваресом и обладателем пояса IBF американцем Дэниэлом Джейкобсом.
23/04 19:30Фигурное катание
Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеруЧетырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
28/04 20:11Теннис
Даниил не совладал с Доминатором. Но Медведев все равно молодец!Даниил Медведев вышел в третий финал турнира ATP в этом сезоне и в свой первый в карьере – на грунте.
04/05 10:40ММА
Будет много крови! Сегодня. В Челябинске. Александр Шлеменко на пути в UFC зарубится с бразильцемВ субботу в Челябинске пройдет турнир по смешанным единоборствам RCC 6, в главном бою которого россиянин Александр Шлеменко проведет бой против бразильца Вискарди Андраде.
04/05 08:20Хоккей
«Каролина», что ты творишь! Она всухую уничтожила «Айлендерс». И Свечников забил!А «Даллас» в шаге от выхода в следующий раунд.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
21/04 17:30Теннис
Медведев не сорвал джекпот в Монте-Карло. Но все равно провел супертурнир!На «Мастерсе» в Монте-Карло Даниил Медведев впервые в карьере обыграл Новака Джоковича, вышел в полуфинал и едва не поборолся за титул. Правда, к сожалению, сенсационно уступил Душану Лайовичу.
21/03 12:00Биатлон
Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.
22/04 17:30ММА
Алистар Оверим: Если бы я дрался с Волковым, то победа тоже была бы за мнойГолландский тяжеловес Алистар Оверим после победы на турнире UFC над Алексеем Олейником рассказал о поединке и о впечатлениях от Санкт-Петербурга.
22/04 12:00ММА
Петр Ян: Возможно, подерусь за титул в 2019 годуРоссийский боец UFC заявил, что его бой с Джимми Риверой может определить претендента на титул чемпиона в легчайшем весе (57 кг).
03/05 13:19Футбол
«Зенит» может стать чемпионом в самолете! Все интриги 27-го тура РПЛПитерский клуб пожалует в гости к «Ахмату», «Локомотив» - к «Арсеналу», а ЦСКА и «Динамо» проведут заключительное в сезоне столичное дерби.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
04/05 13:00Бокс
Бетербиев – Каладжич. Когда не знаешь, чего ожидать от бояЧемпион мира по версии IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев проведет защиту титула против американца Радивойе Каладжича. «Советский спорт» о предстоящем поединке.
03/05 21:12Теннис
Сладкие парочки. Пять однополых браков в мире спортаИрен Вюст и Летиция де Йонг, Мартина Навратилова и «Мисс СССР», соперницы по женскому теннисному Туру и брак Кастер Семени с подругой по команде.
03/05 09:55Футбол
Печальная судьба аутсайдеров. Что ждет «Енисей» и «Анжи» в случае вылета?Уже в 27-м туре красноярский клуб может оформить вылет из РПЛ. А вскоре за ним наверняка последуют и махачкалинцы.
02/05 20:40Фигурное катание
«Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту».
01/05 19:40Хоккей
Малкин, соберись! Из-за его удалений сборная России получила четыре гола из шестиСборная России уступила «Тре Крунур» 4:6 в вынесенном матче Чешских хоккейных игр. Разочаровали те, на кого мы смотрели с надеждой.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
03/05 17:00Футбол
Его зовут Никита. Что нужно знать о нашем парне, идущем на драфт НБАНа днях в НБА закончился прием заявок на драфт-2019, который состоится 20 июня в Нью-Йорке. Единственным россиянином, которые примет в нем участие, является 18-летний защитник «Автодора» Никита Михайловский.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
03/05 11:00ММА
Александр Шлеменко: Андраде неудобен: работает коряво, непредсказуемый. Эксклюзив накануне бояБывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко рассказал о подготовке к поединку с бразильцем Вискарди Андраде, который пройдет сегодня, а также заявил, что Магомед Исмаилов в качестве потенциального соперника его не интересует.
18/04 09:07Фигурное катание
Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года?
01/05 17:35Хоккей
Николай Прохоркин: Доказывать мне ничего не надо, просто хочу играть!Нападающий СКА Николай Прохоркин дал большое интервью «Советскому спорту».
Новости
19:56 Футбол Гол Неймара с пенальти спас «ПСЖ» от поражения в домашнем матче с «Ниццей»
19:46 ММА Шлеменко победил Андраде в главном бою турнира RCC 6 в Челябинске, побывав в нокдауне
19:43 Хоккей Артем Анисимов: Надо лезть больше на ворота и реализовывать свои моменты
19:40 Хоккей Илья Воробьев: С каждым днем мы должны становиться лучше
19:37 Хоккей Илья Ковальчук: Мы разочарованы счетом в матче с Финляндией, но это часть подготовки к чемпионату ми
19:15 ММА Фролов нокаутировал Билльштайна на турнире RCC 6 в Челябинске
19:11 Футбол Себастьян Дриусси: После пропущенного мяча нашли силы и добились нужного результата
19:08 Футбол «Эспаньол» на своем поле разгромил «Атлетико»
19:08 Футбол Рашид Рахимов: Не знаю, почему так играли с «Зенитом» последние 10 минут матча
19:00 Футбол Сергей Семак: «Зениту» удалось переломить ход матча, могли забивать еще
18:55 Футбол Игорь Ледяхов: Не думаю, что чемпионский состав «Спартака» себя исчерпал
18:45 Хоккей Илья Ковальчук: Надо немного сдержаннее эмоционально подходить к играм
18:32 Футбол «Арсенал» - «Локомотив». Стартовые составы команд
18:28 Футбол «Бавария» на своем поле обыграла «Ганновер»
18:21 Футбол Гол Дриусси спас «Зенит» от поражения в матче с «Ахматом»
18:16 Хоккей Илья Воробьев: Сегодня не устроило качество игры сборной России, будем работать дальше
18:12 Футбол «Спартак-2» в гостях проиграл «Чертаново»
18:02 Футбол Анзор Кавазашвили: Сегодня «Спартак» не готов бороться за высокие места
17:59 Теннис Касаткина проиграла Азаренко в первом круге турнира в Мадриде
17:55 Футбол Сергей Балахнин: «Спартак» играет, мягко говоря, неудовлетворительно
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика