«Эспаньол» на своем поле разгромил «Атлетико»

В составе хозяев поля дублем отметился Борха Иглесиас (52-я и 89-я минуты), еще один мяч в соственные ворота отправил защитник гостей Диего Годин (45+1).
После этой игры «Эспаньол» набрал 47 очков и поднялся на восьмую строчку в турнирной таблице примеры. «Атлетико», имея в активе 74 очка, занимает второе место.
В следующем туре «Атлетико» на своем поле сыграет против «Севильи», а «Эспаньол» на выезде встретится с «Леганесом».
Чемпионат Испании
36-й тур
«Эспаньол» – «Атлетико» - 3:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Годин (45, автогол), 2:0 – Иглесиас (52), 3:0 – Иглесиас (89, пен.)
«Эспаньол»: Лопес, Педроса, Налдо, Росалес (Санчес, 86), Эрмосо, Мелендо, Марк Рока, Дардер, Гранеро, У Лэй (Пуадо, 79), Иглесиас.
«Атлетико»: Облак, Хуанфран, Годин, Филипе Луис, Савич (Корреа, 46), Родри Эрнандес (Витоло, 59), Лемар (Монтеро, 59), Коке, Сауль, Гризманн, Мората.
Предупреждения: Сауль (18), Марк Рока (38), Мората (59).