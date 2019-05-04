Себастьян Дриусси: После пропущенного мяча нашли силы и добились нужного результата Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси прокомментировал результат матча 27-го тура чемпионата России с «Ахматом» (1:1).

—Себастьян, ожидали ли, что матч в Грозном получится настолько непростым?

— Да, это очень серьезный соперник, особенно на своем поле они хорошо играют. До того, как мы пропустили, было довольно тяжело. Но после пропущенного мяча провели неплохой остаток матча.

— Что вы говорили друг другу с 61-й по 85-ю минуту, когда шли вперед?

— Мы не хотели проигрывать, и это заставило нас идти вперед. В итоге мы забили и добились ничьей.

— Сегодня «Зенит» играл без Дзюбы. Насколько тяжело было команде в его отсутствие?

— Да, нам его не хватало, он — очень важная фигура для нашей команды, но после пропущенного мяча мы нашли в себе силы и добились нужного результата, — приводит слова Дриусси пресс-служба «Зенита».

Добавим, что в следующем туре «Ахмат» на выезде сыграет против «Крыльев Советов», а «Зенит» на своем поле встретится с ЦСКА.