Гол Неймара с пенальти спас «ПСЖ» от поражения в домашнем матче с «Ниццей»

Встреча прошла на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и завершилась со счетом 1:1. В составе гостей голом отметился Игнатиус Кнеп (46-я минута). У хозяев поля точный удар с 11-метровой отметки на счету Неймара (60).

Отметим, что на второй минуте компенсированного времени матча Эдинсон Кавани не смог реализовать пенальти.

После этой игры «Ницца», набрав 52 очка, располагается на седьмой строчке в турнирной таблице лиги 1. «ПСЖ», имея в активе 85 очков, занимает первое место.

В следующем туре «ПСЖ» на выезде сыграет против «Анже», а «Ницца» на своем поле встретится с «Нант».

Чемпионат Франции

35-й тур

«ПСЖ» - «Ницца» - 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Ганаго (46), 1:1 – Неймар (60, пен.).

«ПСЖ»: Ареоля, Бернат, Кимпембе, Дани Алвес, Маркиньос, Дракслер (Диаби, 66), Паредес (Курзава, 66), Верратти, Ди Мария, Кавани, Неймар.

«Ницца»: Бенитес, Сарр, Данте, Эрей, Атталь, Данило, Тамез, Сен-Максимен (Ле Биан, 75), Ле-Мелу, Бюрне (Срарфи, 89), Ганаго (Макенго, 61).

Предупреждения: Верратти (54), Атталь (69), Данте (90), Кавани (90), Эрей (90).