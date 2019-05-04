«Локомотив» проиграл на выезде «Арсеналу», потеряв шансы на защиту чемпионского титула - Советский спорт
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04 мая 2019 20:56Футбол

«Локомотив» проиграл на выезде «Арсеналу», потеряв шансы на защиту чемпионского титула

Футболисты «Локомотива» потерпели поражение от «Арсенала» в выездном матче 27-го тура чемпионата России со счетом 0:2.

В составе тульской команды голами отметились Зелимхан Бакаев (24-я минута) и Лука Джорджевич (59).

После этого поражения «Локомотив», имея в активе 49 очков, лишился шансов догнать в турнирной таблице «Зенит» из Санкт-Петербурга и сложил с себя чемпионские полномочия. «Арсенал», набрав 42 очка, занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ.

В следующем туре «Локомотив» на своем поле сыграет против «Рубина», а «Арсенал» в гостях встретится с «Анжи».

Чемпионат России
27-й тур

«Арсенал» - «Локомотив» - 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 - Бакаев (24), 2:0 - Джорджевич (59).

«Арсенал»: Нигматуллин, Григалава, Хагуш, Альварес, Беляев, Бакаев, Ткачев, Горбатенко, Костадинов, Кангва, Джорджевич (Володько, 76).

«Локомотив»: Гильерме, Рыбус, Игнатьев, Кверквелия, Баринов, Крыховяк, Миранчук, Миранчук, Тарасов (Чорлука, 32), Эдер (Смолов, 76), Фарфан (Кварацхелия, 45).

Предупреждения: Эдер (6), Костадинов (48), Баринов (67).

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