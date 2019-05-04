«Зенит» досрочно стал чемпионом России, пятый раз в истории клуба

Благодаря поражению «Локомотива», «Зенит», имеющий в активе 58 очков, за три тура до конца чемпионата стал недосягаем в турнирной таблице для занимающих второе место железнодорожников, на счету которых 49 очков. Даже при равенстве очков питерская команда будет иметь преимущество по личным встречам (5:3, 1:1).

Для «Зенита» этот титул пятый в истории, ранее команда из Санкт-Петербурга выигрывала чемпионат России в 2007, 2010, 2012, 2015 годах.