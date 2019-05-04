Видео дня: Гол Бакаева, сделавший «Зенит» чемпионом России «Локомотив» проиграл «Арсеналу» в матче 27-го тура чемпионата России со счетом 2:0.

После этого поражения «Локомотива» позволило «Зениту» из Санкт-Петербурга досрочно, за три тура до конца, стать чемпионом России, в пятый раз в истории клуба.

Победный гол в этой встрече на 24-й минуте на свой счет записал полузащитник тульской команды Зелимхан Бакаев.

Арсенал - Локомотив. 1-0. Зелимхан Бакаев, Российская Премьер-Лига, 27 тур 04.05.2019 от Российская Премьер-Лига на Rutube