Сергей Прядкин: Поздравляю «Зенит» с чемпионством, он победил заслуженно

Напомним, что чемпионом команда из Санкт-Петербурга стала после поражения «Локомотива» от тульского «Арсенала» (0:2).
- Поздравляю «Зенит» с чемпионством, он победил заслуженно. Чемпионат получается очень интересным, до последнего неясно, кто какое место займет. А по итогам турнира чемпион может набрать равное количество очков с другой командой, - приводит слова Прядкина «РИА Новости».
Добавим, что «Зенит» выиграл чемпионат России в пятый раз, ранее завоевывал титул в 2007 и 2010 годах, в сезонах-2011/2012 и 2014/2015.
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