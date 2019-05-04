Сергей Прядкин: Поздравляю «Зенит» с чемпионством, он победил заслуженно - Советский спорт
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04 мая 2019 21:26Футбол

Сергей Прядкин: Поздравляю «Зенит» с чемпионством, он победил заслуженно

Президент Российской футбольной премьер-лиги Сергей Прядкин считает, что «Зенит» заслуженно стал чемпионом России.

Напомним, что чемпионом команда из Санкт-Петербурга стала после поражения «Локомотива» от тульского «Арсенала» (0:2).

- Поздравляю «Зенит» с чемпионством, он победил заслуженно. Чемпионат получается очень интересным, до последнего неясно, кто какое место займет. А по итогам турнира чемпион может набрать равное количество очков с другой командой, - приводит слова Прядкина «РИА Новости».

Добавим, что «Зенит» выиграл чемпионат России в пятый раз, ранее завоевывал титул в 2007 и 2010 годах, в сезонах-2011/2012 и 2014/2015.

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