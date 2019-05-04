Владислав Радимов: Радуюсь каждому успеху Семака, он заслужил этот титул Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал чемпионство команды из Санкт-Петербурга.

- Мы все счастливы, что «Зенит» наконец-то стал чемпионом! Хотя для нас, кто родился в Петербурге «Зенит» всегда был чемпионом, и по-другому быть не могло. Семак заслужил этот титул. Я давно знаю Сергея Богдановича, дружу с ним, он мой близкий товарищ. Скажу даже так — я горжусь им! Я сейчас очень счастлив.

Радуюсь каждому успеху Семака. Мы в этом году достаточно часто пересекались, так как я тренирую вторую команду «Зенита». Мы часто болтали обо всем. Я видел все его переживания. Поэтому очень рад, что он дошел до чемпионства. Было тяжело. Надо быть откровенным, не всегда игра соответствовала чемпиону. Но в концовке команда обрела ту игру, которую от нее хотели видеть болельщики. И я этому очень рад. Более того, Семак обещал проставиться в случае титула. Поэтому очень жду! – приводит слова Радимова Sport24.ru

Напомним, что чемпионом команда из Санкт-Петербурга стала после поражения «Локомотива» от «Арсенала» (0:2).

«Зенит» выиграл чемпионат России в пятый раз, ранее команда завоевывала титул в 2007 и 2010 годах, в сезонах-2011/2012 и 2014/2015