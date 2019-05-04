Юрий Семин: Тула сильно помогла «Зениту» стать чемпионом На пресс-конференции после матча «Арсенал» - «Локомотив» (2:0) главный тренер москвичей Юрий Семин признал закономерность победы «Арсенала».

Игорь Денисов уже месяц не тренируется. Действительно ли у вас был разговор с ним, в котором Денисов выразил неудовольствие отсутствием игровой практики?

- Этот вопрос не имеет отношения к сегодняшнему матчу. Когда мы соберем пресс-конференцию между матчами, тогда ответим на все вопросы.

- Можно ли сказать, что ученик сегодня победил учителя?

- Сегодня «Арсенал» выиграл закономерно, потому что был более агрессивен, более настойчив. Мы допустили элементарные ошибки, но игроки «Арсенала» заставили их совершить, поэтому мы и проиграли. «Арсенал» выиграл больше единоборств.

- Справедливо ли «Зенит» настолько рано стал чемпионом?

- Мы можем только их поздравить. Тула сильно помогла «Зениту» стать чемпионом.

