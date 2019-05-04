Мирча Луческу: Я очень рад за «Зенит», Семак проделал отличную работу Бывший тренер «Зенита» Мирча Луческу прокомментировал чемпионство команды из Санкт-Петербурга.

- Осталось всего три матча, а «Зенит» уже оформил чемпионство! Я слежу за командой и знал об этом. Команда заслужила этот трофей, он был для нее очень важен. Теперь важно достойно выступить в Лиге чемпионов. Я очень рад за клуб. Семак проделал отличную работу. «Зенит» очень силен, потому что в составе 20 игроков одинаково высокого уровня. Каждый год они могли брать чемпионство, но сделали это только сейчас, спустя четыре года.

Я остаюсь очень близок к команде даже после ухода. Продолжаю поддерживать контакт со многими игроками и общаюсь с Семаком. Думаю, мы с ним хорошие друзья. Хотел бы поздравить тренера и всех игроков, особенно тех, с кем мне удалось поработать, – приводит слова Луческу Sport24.ru

Напомним, что чемпионом команда из Санкт-Петербурга стала после поражения «Локомотива» от «Арсенала» (0:2).

«Зенит» выиграл чемпионат России в пятый раз, ранее команда завоевывала титул в 2007 и 2010 годах, в сезонах-2011/2012 и 2014/2015.