Игорь Черевченко: Игроки «Арсенала» честно делают свою работу На пресс-конференции после матча «Арсенал» - «Локомотив» (2:0) главный тренер хозяев Игорь Черевченко похвалил своих футболистов.

- Рад победе, рад за ребят. Они отдали все силы, несмотря на проблемы с составом. Но у нас в обойме 23 равноценных игрока.

- Почему не играли Комбаров, Мирзов и Берхамов?

- Проблемы со здоровьем. Совместно с докторами решили их не выпускать, чтобы не усугублять травмы. В чемпионате ещё три игры плюс кубковая ответная. Можно было выпустить и Мирзова, и Кирилла Комбарова, но потом до конца сезона лечить.

- Победа над «Локомотивом» для Вас особенная?

- У меня нет особенных игр. Мы готовимся к каждой команде.

- Из «Зенита» никто не поздравлял с победой?

- Нас поздравило наше руководство.

- Во втором тайме Кангва с Бакаевым менялись флангами, с чем это было связано и удачно ли получилось?

- Решили попробовать так. Если назад вернули, значит, было лучше изначальное расположение.

- Оцените дебют Максима Володько.

- Только положительные отзывы. Я с командой 24 часа, вижу, как он тренируется, стремится попасть в основной состав. Мы же не зря его брали в «Арсенал». Только положительное могу сказать обо всех ребятах, они честно делают свою работу.