Игорь Черевченко: Игроки «Арсенала» честно делают свою работу

- Рад победе, рад за ребят. Они отдали все силы, несмотря на проблемы с составом. Но у нас в обойме 23 равноценных игрока.
- Почему не играли Комбаров, Мирзов и Берхамов?
- Проблемы со здоровьем. Совместно с докторами решили их не выпускать, чтобы не усугублять травмы. В чемпионате ещё три игры плюс кубковая ответная. Можно было выпустить и Мирзова, и Кирилла Комбарова, но потом до конца сезона лечить.
- Победа над «Локомотивом» для Вас особенная?
- У меня нет особенных игр. Мы готовимся к каждой команде.
- Из «Зенита» никто не поздравлял с победой?
- Нас поздравило наше руководство.
- Во втором тайме Кангва с Бакаевым менялись флангами, с чем это было связано и удачно ли получилось?
- Решили попробовать так. Если назад вернули, значит, было лучше изначальное расположение.
- Оцените дебют Максима Володько.
- Только положительные отзывы. Я с командой 24 часа, вижу, как он тренируется, стремится попасть в основной состав. Мы же не зря его брали в «Арсенал». Только положительное могу сказать обо всех ребятах, они честно делают свою работу.
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