Семак стал первым в истории, кто выиграл чемпионат России как футболист и тренер

Напомним, что 43-летний специалист впервые в своей тренерской карьере стал чемпионом России. Как футболист Семак выиграл пять чемпионатов страны - по два раза с «Рубином» (2008, 2009) и «Зенитом» (2010, сезон-2011/12) и один раз с ЦСКА (2003).
Добавим, что чемпионом клуб из Санкт-Петербурга стал после поражения «Локомотива» от «Арсенала» (0:2) в матче 27-го тура РПЛ.
«Зенит» выиграл чемпионат России в пятый раз, ранее команда завоевывала титул в 2007 и 2010 годах, а также в сезонах-2011/2012 и 2014/2015.
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