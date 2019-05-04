Семак стал первым в истории, кто выиграл чемпионат России как футболист и тренер Главный тренер «Зенита» Сергей Семак первым в истории выиграл чемпионат России в качестве футболиста и главного тренера.

Напомним, что 43-летний специалист впервые в своей тренерской карьере стал чемпионом России. Как футболист Семак выиграл пять чемпионатов страны - по два раза с «Рубином» (2008, 2009) и «Зенитом» (2010, сезон-2011/12) и один раз с ЦСКА (2003).

Добавим, что чемпионом клуб из Санкт-Петербурга стал после поражения «Локомотива» от «Арсенала» (0:2) в матче 27-го тура РПЛ.

«Зенит» выиграл чемпионат России в пятый раз, ранее команда завоевывала титул в 2007 и 2010 годах, а также в сезонах-2011/2012 и 2014/2015.