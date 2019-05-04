Дзюба и еще 19 игроков «Зенита» впервые стали чемпионами России

Как сообщает пресс-служба команды, чемпионами России впервые стали Андрей Лунев, Ярослав Ракицкий, Эльмир Набиуллин, Эмануэль Маммана, Бранислав Иванович, Матиас Краневиттер, Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Леон Мусаев, Далер Кузяев, Александр Ерохин, Клаудио Маркизио, Роберт Мак, Эрнани, Эмилиано Ригони, Себастьян Дриусси, Сердар Азмун, Антон Заболотный, Артем Дзюба и Александр Кокорин.
Отмечается, что Игорь Смольников, Олег Шатов, Луиш Нету и Михаил Кержаков выиграли чемпионские звания во второй раз; Кристиан Нобоа — в третий (ранее он делал это дважды с «Рубином»), Юрий Жирков — в третий (дважды до этого — с ЦСКА), Александр Анюков — в пятый.
Напомним, что «Зенит» досрочно стал чемпионом России после того, как «Локомотив» уступил в матче 27-го тура РПЛ «Арсеналу» (0:2).
Команда из Санкт-Петербурга выиграла чемпионат России в пятый раз, ранее клуб завоевывал титул в 2007 и 2010 годах, а также в сезонах-2011/2012 и 2014/2015.
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