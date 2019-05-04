Андрей Аршавин: Получилось, что Дриусси забил золотой гол этого сезона - Советский спорт
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04 мая 2019 22:14Футбол

Андрей Аршавин: Получилось, что Дриусси забил золотой гол этого сезона

Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал чемпионство команды из Санкт-Петербурга.

- Получилось, что Дриусси забил золотой гол этого сезона. Я испытываю спокойную радость. Почему? Потому что я не играл, полгода из этого сезона я провел в Казахстана. Когда «Зенит» впервые раз завоевал титул, эмоции были ярче. Но последний подобный успех был в 2015 году, поэтому город соскучился. Я рад, что «Зенит» принес чемпионство и вернул его домой, в Санкт-Петербург, — рассказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что «Зенит» досрочно стал чемпионом России после того, как «Локомотив» уступил в матче 27-го тура РПЛ «Арсеналу» (0:2).

Команда из Санкт-Петербурга выиграла чемпионат России в пятый раз, ранее клуб завоевывал титул в 2007 и 2010 годах, а также в сезонах-2011/2012 и 2014/2015.

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