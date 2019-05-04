Андрей Тихонов: Хотел бы, чтобы «Зенит» выиграл чемпионат в игре с ЦСКА - Советский спорт
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04 мая 2019 22:24Футбол

Андрей Тихонов: Хотел бы, чтобы «Зенит» выиграл чемпионат в игре с ЦСКА

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал чемпионство команды из Санкт-Петербурга.

— В игре с «Ахматом» «Зенит» мог сравнять счет и раньше, интересно, что Заболотный, который мог забить сам, но получилось, что отдал голевую передачу. Это заслуженная ничья. «Арсенал» выглядит очень здорово в весенней части чемпионата. Черевченко продолжил направление Кононова, плюс добавил эмоций и мощи. Если бы в конце первого тайма Антон Миранчук сумел бы забить гол, то все могла бы быть иначе. Что касается чемпионства «Зенита», то он лучше прошел по дистанции, меньше ошибался. Хотел бы, чтобы «Зенит» выиграл чемпионат в игре с ЦСКА, — сказал Тихонов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что «Зенит» досрочно стал чемпионом России после того, как «Локомотив» уступил в матче 27-го тура РПЛ «Арсеналу» (0:2).

Команда из Санкт-Петербурга выиграла чемпионат России в пятый раз, ранее клуб завоевывал титул в 2007 и 2010 годах, а также в сезонах-2011/2012 и 2014/2015.

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