Владимир Быстров: Как ни странно, перед началом сезона ожидал, что «Зенит» станет чемпионом

— Как ни странно, перед началом сезона ожидал, что «Зенит» станет чемпионом. На протяжении почти всего сезона у команды получалось набирать важные очки при не самой лучшей игре. Ну, а концовку они провели просто блестяще. Семак — главный творец успеха. Помимо него, конечно, есть и команда, но его вклад в чемпионство огромен. Заслуга Кокорина в этом успехе тоже есть, он часть команды. Я уверен, что ему дадут золотую медаль. И не важно, что сейчас его нет рядом. Он такой же чемпион России, - рассказал Быстров в эфире «Матч ТВ».
Напомним, что «Зенит» досрочно стал чемпионом России после того, как «Локомотив» уступил в матче 27-го тура РПЛ «Арсеналу» (0:2).
Команда из Санкт-Петербурга выиграла чемпионат России в пятый раз, ранее клуб завоевывал титул в 2007 и 2010 годах, а также в сезонах-2011/2012 и 2014/2015.
Евгений Ловчев: Дзюба так хотел стать чемпионом, что заразил этим весь «Зенит»Обозреватель «Советского спорта» - о новом чемпионе России. Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. Малкин, соберись! Из-за его удалений сборная России получила четыре гола из шестиСборная России уступила «Тре Крунур» 4:6 в вынесенном матче Чешских хоккейных игр. Разочаровали те, на кого мы смотрели с надеждой. «Зенит» может стать чемпионом в самолете! Все интриги 27-го тура РПЛПитерский клуб пожалует в гости к «Ахмату», «Локомотив» - к «Арсеналу», а ЦСКА и «Динамо» проведут заключительное в сезоне столичное дерби. RUS–FIN–1:3. Овечкин забил, но наши все равно опозорились. Наши обозреватели о(б)суждали это тут!Самое задушевное обсуждение второй игры сборной России на Чешских играх - тут. «На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику. Шлеменко был на грани фиаско, утроил шоу в Челябинске и нокаутировал бразильца (видео)Александр Шлеменко в очередной раз доказал, что сдаваться раньше времени не стоит. Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. Вячеслав Василевский: Исмаилов будет похож на красочную новогоднюю елку после боя со мнойИзвестный российский боец накануне поединка в рамках ACA 95 против Магомеда Исмаилова поделился мнением о сопернике, поражении Альберту Дураеву и признался, что планирует попробовать свои силы в заокеанской лиге. Антон, разберись с заморским стервецом! А я приготовлю хинкали. Колонка Отара КушанашвилиКолумнист «Советского спорта» Отара Кушанашвили о предстоящем турнире ММА в Челябинске. Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеруЧетырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена. Разгром Харькова, «вознесение» аргентинца, подарок грузина. Как «Зенит» становился чемпионом (видео)Питерский клуб шестой раз в своей истории стал чемпионом. Вспоминаем все золотые матчи, включая самый первый – в чемпионате Советского Союза. Эдуард Вартанян: Я навязал американцу свой план бояРоссийский легковес Эдуард Вартанян рассказал о своей победе над Джошуа Авелесом на турнире АСА 95.
«Чемпиооооооны! Чемпиооооны! Встречаемся в Пулково-2 в 23.00 (именно 2, а не 1!)»«Локомотив» проиграл «Арсеналу» и сразу после этого перестал быть чемпионом России. Звание перехватил питерский «Зенит», ставший недосягаемым для соперников. Александр Шлеменко: Андраде неудобен: работает коряво, непредсказуемый. Эксклюзив накануне бояБывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко рассказал о подготовке к поединку с бразильцем Вискарди Андраде, который пройдет сегодня, а также заявил, что Магомед Исмаилов в качестве потенциального соперника его не интересует. Такая Туктамышева могла выиграть золото Сайтамы! У России – бронза командного ЧМВ Фукуоке завершился командный чемпионат мира, а с ним и весь сезон. Сборная России финишировала третьей: в двух очках от Японии и в 13 – от победителей из США. «Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту». Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года? Поражение от шведов? Не парьтесь! Но вот что делать с игрой в неравных составах?Евротур давно пора сжечь на какой-нибудь свалке. В самом деле, в культурном мире хоккейных экспертов уже давно не осталось ни одного человека, которые созерцают и рвут на себе остатки волос во время просмотра этого искрометного соревнования. «Даше мешает лишний вес». Что происходит с Касаткиной?Сильнейшая теннисистка России Дарья Касаткина с начала года одержала всего две победы (при семи поражениях) и опустилась с 10-й на 22-ю строчку рейтинга WTA. Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась. За что вызвали в сборную Малкина и Ковальчука? И еще много неудобных вопросов по «Красной машине»Еще не поздно от коего кого из них отказаться, поблагодарив за былые подвиги, ибо время неумолимо. Шарапова снимается в Голливуде! И может сняться с очередного турнираМария пропустила два месяца – на корте ее не было с начала февраля. Россиянка пропустила Индиан-Уэллс и Майами, хотя должна сыграть на следующей неделе – в Штутгарте. Увидим ли мы ее на турнире в Германии? Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону. Сладкие парочки. Пять однополых браков в мире спортаИрен Вюст и Летиция де Йонг, Мартина Навратилова и «Мисс СССР», соперницы по женскому теннисному Туру и брак Кастер Семени с подругой по команде. Даниил не совладал с Доминатором. Но Медведев все равно молодец!Даниил Медведев вышел в третий финал турнира ATP в этом сезоне и в свой первый в карьере – на грунте. Шедевр Фернандо спасает Кононова. «Спартак» прервал неудачную серию с «Уралом» (видео)Результат равной игры в Екатеринбурге решил чудо-гол Фернандо, который обязательно войдет в хит-парад по итогам сезона. Красно-белые укрепились на пятой строчке. Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее? Бетербиев – Каладжич. Когда не знаешь, чего ожидать от бояЧемпион мира по версии IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев проведет защиту титула против американца Радивойе Каладжича. «Советский спорт» о предстоящем поединке. Алистар Оверим: Если бы я дрался с Волковым, то победа тоже была бы за мнойГолландский тяжеловес Алистар Оверим после победы на турнире UFC над Алексеем Олейником рассказал о поединке и о впечатлениях от Санкт-Петербурга.