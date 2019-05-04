Владимир Быстров: Как ни странно, перед началом сезона ожидал, что «Зенит» станет чемпионом - Советский спорт
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04 мая 2019 22:37Футбол

Владимир Быстров: Как ни странно, перед началом сезона ожидал, что «Зенит» станет чемпионом

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров прокомментировал чемпионство команды из Санкт-Петербурга.

— Как ни странно, перед началом сезона ожидал, что «Зенит» станет чемпионом. На протяжении почти всего сезона у команды получалось набирать важные очки при не самой лучшей игре. Ну, а концовку они провели просто блестяще. Семак — главный творец успеха. Помимо него, конечно, есть и команда, но его вклад в чемпионство огромен. Заслуга Кокорина в этом успехе тоже есть, он часть команды. Я уверен, что ему дадут золотую медаль. И не важно, что сейчас его нет рядом. Он такой же чемпион России, - рассказал Быстров в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что «Зенит» досрочно стал чемпионом России после того, как «Локомотив» уступил в матче 27-го тура РПЛ «Арсеналу» (0:2).

Команда из Санкт-Петербурга выиграла чемпионат России в пятый раз, ранее клуб завоевывал титул в 2007 и 2010 годах, а также в сезонах-2011/2012 и 2014/2015.

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