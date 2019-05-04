Лука Джорджевич: «Зенит» закономерно выиграл чемпионат Нападающий «Арсенала» Лука Джорджевич, права на которого принадлежат «Зениту», признался, что рад досрочной победе команды из Санкт-Петербурга в чемпионате России.

— Очень рад за «Зенит». Они закономерно выиграли чемпионат. В этом году они — лучшая команда страны. Уже много сообщений пришло, потом посмотрю, кто звонил, писал. Думаю, мне многие напишут из «Зенита», — сказал Джорджевич в эфире «Матч Премьер».

Напомним, что «Зенит» досрочно стал чемпионом России после того, как «Локомотив» уступил в матче 27-го тура РПЛ «Арсеналу» (0:2). Джорджевич стал автором второго гола в ворота железнодорожников.

Команда из Санкт-Петербурга выиграла чемпионат России в пятый раз, ранее клуб завоевывал титул в 2007 и 2010 годах, а также в сезонах-2011/2012 и 2014/2015.