Артем Дзюба: Этот день наконец-то настал!

«Даааааааа! Этот день наконец-то настал!!! Всех с Чемпионством!!!!», - написал Дзюба в своем Instagram.
Напомним, что «Зенит» досрочно стал чемпионом России после того, как «Локомотив» уступил в матче 27-го тура РПЛ «Арсеналу» (0:2).
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