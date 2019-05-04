Виллаш-Боаш поздравил «Зенит» с чемпионством на русском языке

«Зенит» – чемпион! Молодец!» – написал Виллаш-Боаш в своем Instagram.
Напомним, что португальский специалист тренировал «Зенит» с 2014 по 2016 год. Под его руководством клуб становился чемпионом России в 2015 году.
«Зенит» досрочно стал чемпионом России после того, как «Локомотив» уступил в матче 27-го тура РПЛ «Арсеналу» (0:2).
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