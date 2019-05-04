Виллаш-Боаш поздравил «Зенит» с чемпионством на русском языке

Его зовут Никита. Что нужно знать о нашем парне, идущем на драфт НБА На днях в НБА закончился прием заявок на драфт-2019, который состоится 20 июня в Нью-Йорке. Единственным россиянином, которые примет в нем участие, является 18-летний защитник «Автодора» Никита Михайловский.

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