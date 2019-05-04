Виллаш-Боаш поздравил «Зенит» с чемпионством на русском языке - Советский спорт
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04 мая 2019 23:04Футбол

Виллаш-Боаш поздравил «Зенит» с чемпионством на русском языке

Бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш поздравил клуб из Санкт-Петербурга с досрочным завоеванием титула чемпиона России.

«Зенит» – чемпион! Молодец!» – написал Виллаш-Боаш в своем Instagram.

Напомним, что португальский специалист тренировал «Зенит» с 2014 по 2016 год. Под его руководством клуб становился чемпионом России в 2015 году.

«Зенит» досрочно стал чемпионом России после того, как «Локомотив» уступил в матче 27-го тура РПЛ «Арсеналу» (0:2).

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Зенит Чемпион!!! Молодец!⁣ ⁣ #зенит #Чемпион #rpl #sergeysemak

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