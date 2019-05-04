Станислав Черчесов: Поздравляю «Зенит» и Сергея Семака с победой в чемпионате Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поздравил «Зенит» и главного тренера команды Сергея Семака с победой в чемпионате России.

- Поздравляю «Зенит» и Сергея Семака с победой в чемпионате. «Зенит» проводит сезон на стабильном уровне, зимой хорошо усилился, новички ему помогли весной. Команда стабильно набирала свои очки, с конкурентами выглядели достойно, не теряли очки в играх с аутсайдерами. Так что все закономерно. Жаль, что не играл из-за травмы Артем Дзюба, для него эта встреча была бы эмоциональной, - приводит слова Черчесова «РИА Новости».

Напомним, что команда из Санкт-Петербурга досрочно обеспечила себе первое место по итогам чемпионата России-2018/19.