Станислав Черчесов: Поздравляю «Зенит» и Сергея Семака с победой в чемпионате

- Поздравляю «Зенит» и Сергея Семака с победой в чемпионате. «Зенит» проводит сезон на стабильном уровне, зимой хорошо усилился, новички ему помогли весной. Команда стабильно набирала свои очки, с конкурентами выглядели достойно, не теряли очки в играх с аутсайдерами. Так что все закономерно. Жаль, что не играл из-за травмы Артем Дзюба, для него эта встреча была бы эмоциональной, - приводит слова Черчесова «РИА Новости».
Напомним, что команда из Санкт-Петербурга досрочно обеспечила себе первое место по итогам чемпионата России-2018/19.
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«Зенит» не выиграл в Грозном, но может стать чемпионом уже сегодня!После ничьей в Грозном (1:1) “Зенит” набрал 58 очков и может стать чемпионом страны уже сегодня, если “Локомотив” проиграет в Туле местному “Арсеналу”.