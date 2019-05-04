«Интер» на выезде не смог переиграть «Удинезе»

Встреча прошла на стадионе «Дачия Арена - Фриули» и завершилась со счетом 0:0.
После этой игры «Интер», набрав 63 очка, занимает третью строчку вв турнирной таблице серии А. «Удинезе», имея в активе 34 очка, располагается на 17-м месте.
В следующем туре «Интер» на своем поле сыграет против «Кьево», а «Удинезе» в гостях встретится с «Фрозиноне».
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