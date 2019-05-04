«Интер» на выезде не смог переиграть «Удинезе» - Советский спорт
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04 мая 2019 23:24Футбол

«Интер» на выезде не смог переиграть «Удинезе»

Футболисты «Интера» сыграли вничью с «Удинезе» в гостевом матче 35-го тура чемпионата Италии.

Встреча прошла на стадионе «Дачия Арена - Фриули» и завершилась со счетом 0:0.

После этой игры «Интер», набрав 63 очка, занимает третью строчку вв турнирной таблице серии А. «Удинезе», имея в активе 34 очка, располагается на 17-м месте.

В следующем туре «Интер» на своем поле сыграет против «Кьево», а «Удинезе» в гостях встретится с «Фрозиноне».

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