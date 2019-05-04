«Барселона» в гостях проиграла «Сельте» - Советский спорт
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04 мая 2019 23:41Футбол

«Барселона» в гостях проиграла «Сельте»

Футболисты «Сельты» одержали победу над «Барселоной» в домашнем матче 36-го тура чемпионата Испании со счетом 2:0.

В составе команды из Виго голами отметились Максимилиано Гомес (67-я минута) и Яго Аспас (88).

После этой победы «Сельта» набрала 40 очков и поднялась на 14-е место в турнирной таблице примеры. «Барселона», имея в активе 83 очка, занимает первую строчку в чемпионате.

В следующем туре «Сельта» на выезде сыграет против «Атлетика», а «Барселона» на своем поле встретится с «Хетафе».

Чемпионат Испании
36-й тур

«Сельта» – «Барселона» - 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Макси Гомес (67), 2:0 – Аспас (88, пен.).

«Сельта»: Бланко, Мальо, Кабраль, Араухо, Оласа, Йокушлу, Лоботка, Будебуз (Хосабед, 85), Буфаль (Браис Мендес, 71), Аспас, Макси Гомес (Бельтран, 90).

«Барселона»: Силлессен, Ваге, Вермален, Умтити, Малком, Артур (Видаль, 62), Дембеле (Кольядо, 6), Аленья, Боатенг, Пуч, Тодибо (Мурильо, 68).

Предупреждения: Вермален (14), Умтити (29), Буфаль (31), Тодибо (55), Боатенг (72), Видаль (79).

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