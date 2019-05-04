«Ливерпуль» в концовке матча вырвал победу у «Ньюкасла»

Встреча прошла на стадионе «Сент-Джеймс Парк» и завершилась со счетом 3:2 в пользу мерсисайдцев. В составе хозяев поля голами отметились Кристиан Атсу (20-я минута) и Хосе Саломон Рондон (54). У гостей отличились Вирджил ван Дейк (13), Мохамед Салах (28) и Дивок Ориги (87).

После этой игры «Ливерпуль» набрал 92 очка и вновь вышел на первое место в турнирной таблице АПЛ, обойдя имеющего игру в запасе «Манчестер Сити» на два очка. «Ньюкасл», имея в активе 42 очка, занимает 14-е место.

В заключительном туре чемпионата «Ливерпуль» на своем поле сыграет против «Вулверхэмптона», а «Ньюкасл» на выезде встретится с «Фулхэмом».

Чемпионат Англии

37-й тур

«Ньюкасл» – «Ливерпуль» - 2:3 (1:2)

Голы: 0:1 – ван Дейк (13), 1:1 – Атсу (20), 1:2 – Салах (28), 2:2 – Рондон (54), 2:3 – Ориги (86).

«Ньюкасл»: Дубравка, Ласселс, Дамметт, Манкильо, Шер (Муто, 90), Хэйден, Ритчи, Ки Сон Ен, Атсу, Рондон, Перес.

«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Ловрен (Милнер, 83), Робертсон, Фабиньо, Вейналдум (Шакири, 66), Хендерсон, Мане, Салах (Ориги, 73), Старридж.

Предупреждения: Шер (45), Милнер (90).