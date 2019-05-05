Старейший профессиональный клуб в мире вылетел в 5-й английский дивизион

В заключительном туре Лиги 2 «Ноттс Каунти» проиграл в гостях «Суиндон Тауну» (1:3) и занял в таблице предпоследнее место.
«Ноттс Каунти», который был основан 1862 году, впервые в истории вылетел из Английской футбольной лиги (Чемпионшип, Лига 1 и Лига 2).
Следующий сезон «Ноттс Каунти» начнет в Национальной лиге.
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