Чакыр рассудит «Ливерпуль» и «Барселону» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов Назначена бригада арбитров на ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Барселоной».

Стартовый свисток даст турок Джюнейт Чакыр.

Помогать Чакиру будут ассистенты Баххатин Дуран и Тарик Онгун (оба из Турции). Видеопомощник — Феликс Цвайер из Германии, ассистент видеопомощника — Саша Штегеманн (Германия). Четвертый арбитр — Артур Диаш (Португалия).

Первый полуфинальный матч между командами прошел в Испании и завершился победой «Барселоны» со счетом 3:0. Ответная игра состоится в Ливерпуле на стадионе «Энфилд Роуд» 7 мая.