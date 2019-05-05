Чакыр рассудит «Ливерпуль» и «Барселону» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетбол...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
05 мая 2019 12:43ФутболСпирин Дмитрий

Чакыр рассудит «Ливерпуль» и «Барселону» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов

Назначена бригада арбитров на ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Барселоной».

Стартовый свисток даст турок Джюнейт Чакыр.

Помогать Чакиру будут ассистенты Баххатин Дуран и Тарик Онгун (оба из Турции). Видеопомощник — Феликс Цвайер из Германии, ассистент видеопомощника — Саша Штегеманн (Германия). Четвертый арбитр — Артур Диаш (Португалия).

Первый полуфинальный матч между командами прошел в Испании и завершился победой «Барселоны» со счетом 3:0. Ответная игра состоится в Ливерпуле на стадионе «Энфилд Роуд» 7 мая.

05/05 00:35Футбол
Семаку пора брать команду в ежовые руковицы! Несвоевременные советы тренеру «Зенита»Юрий Цыбанев поздравляет лауреата сезона в критических тонах и объясняет, почему Семаку пора спрашивать со своей команды строже и больше.
05/05 09:00Бокс
Бетербиева бросили ради фехтовальщиковВ ночь на воскресенье в США свои очередные победы одержали чемпион мира в полутяжелом весе россиянин Артур Бетербиев и чемпион мира в среднем весе мексиканец Сауль Альварес.
03/05 21:25ММА
Антон, разберись с заморским стервецом! А я приготовлю хинкали. Колонка Отара КушанашвилиКолумнист «Советского спорта» Отара Кушанашвили о предстоящем турнире ММА в Челябинске.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
20/04 19:30Фигурное катание
«На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику.
05/05 08:30Хоккей
«Коламбус» не дожил до овертайма. Панарин и Бобровский в шаге от вылета«Коламбус» отыгрался с 0:2 и 1:3, но пропустил решающий гол на предпоследней минуте. А еще за жакетов дебютировал Гавриков.
05/05 05:00Футбол
Валерий Рейнгольд: Спасибо Фернандо, но игры у «Спартака» все равно нетБывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд после матча 27-го тура РПЛ с «Уралом» (1:0) заявил, что красно-белые по-прежнему остаются в поиске своей игры.
04/05 21:05ММА
Александр Шлеменко: В прошлый раз я застрял в вонючем ринге… Мне удобней в клеткеРоссийский боец - о победе над Вискарди Андраде на турнире RCC 6.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
03/05 15:00Фигурное катание
Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей.
04/05 23:04Футбол
«Респект Джорджевичу! На ЦСКА будет салют!» Как Санкт-Петербург узнал о чемпионстве«Зенит» завоевал российское золото «в самолете» - еще не вернувшись из Грозного, благодаря сенсационному поражению «Локомотива» в Туле.
12/04 18:00Фигурное катание
Наталья Бестемьянова: В командных соревнованиях опасно делать то, что сделал Саша СамаринВ гостях в нашей редакции побывала прославленная фигуристка олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова.
02/05 20:40Фигурное катание
«Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту».
03/05 21:12Теннис
Сладкие парочки. Пять однополых браков в мире спортаИрен Вюст и Летиция де Йонг, Мартина Навратилова и «Мисс СССР», соперницы по женскому теннисному Туру и брак Кастер Семени с подругой по команде.
13/04 17:48Фигурное катание
Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себяВице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию.
25/04 20:45Теннис
Медведев мчится к Надалю! Россиянин рвется в финал в БарселонеДаниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Барселоне. Вчера россиянин уверенно справился с американцем Маккензи Макдональдом – 6:3, 6:2. Дальше его ждет чилиец Николас Ярри.
04/05 13:00Бокс
Бетербиев – Каладжич. Когда не знаешь, чего ожидать от бояЧемпион мира по версии IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев проведет защиту титула против американца Радивойе Каладжича. «Советский спорт» о предстоящем поединке.
04/05 20:41Хоккей
За что вызвали в сборную Малкина и Ковальчука? И еще много неудобных вопросов по «Красной машине»Еще не поздно от коего кого из них отказаться, поблагодарив за былые подвиги, ибо время неумолимо.
05/05 10:17Футбол
Сергей Герасимец: Штаб Семака сработал более качественно, чем хваленые иностранные спецыЧемпионство «Зенита» прокомментировал бывший полузащитник клуба.
05/05 12:20Футбол
Россия - Чехия. Ждем первой победы! Гид по миру футбола и хоккея на майские праздникиМы составили расписание ключевых футбольных и хоккейных событий, за которыми вам наверняка будет интересно следить на отдыхе.
03/05 11:00ММА
Александр Шлеменко: Андраде неудобен: работает коряво, непредсказуемый. Эксклюзив накануне бояБывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко рассказал о подготовке к поединку с бразильцем Вискарди Андраде, который пройдет сегодня, а также заявил, что Магомед Исмаилов в качестве потенциального соперника его не интересует.
14/04 16:00Фигурное катание
Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее?
05/05 08:07Футбол
Дзюбе — восемь, Кокорину — кол! Оценки 30 игрокам «Зенита» за чемпионский сезонОбойма задействованных игроков клуба с берегов Невы впечатляет, но весомую лепту в чемпионский титул внесла, в лучшем случае, лишь половина состава.
29/04 19:43Теннис
Медведев рвется в топ-10! Странно, что до сих пор не тамУдивительно, но факт – даже полуфинал в Монте-Карло и финал в Барселоне не изменили рейтинг Даниил Медведева.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
21/03 12:00Биатлон
Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.
04/05 22:16Футбол
Евгений Ловчев: Дзюба так хотел стать чемпионом, что заразил этим весь «Зенит»Обозреватель «Советского спорта» - о новом чемпионе России.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
18/04 17:08Теннис
Медведев разбушевался! Даниил впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса»Четвертый раз подряд обыграв Стефаноса Циципаса, Даниил Медведев пробился в восьмерку сильнейших на третьем «Мастерсе» сезона – в Монте-Карло.
19/04 20:05Теннис
Медведев бьет Джокера! Россиянин выбил в Монте-Карло первую ракетку планетыДаниил Медведев впервые в карьере обыграл лидера рейтинга ATP. И впервые же вышел в полуфинал «Мастерса». В Монако 23-летний россиянин справился с самим Новаком Джоковичем – 6:3, 4:6, 6:2.
Новости
12:43 Футбол Чакыр рассудит «Ливерпуль» и «Барселону» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов
12:21 Хоккей Туукка Раск: «Коламбус» великолепен, они не сдаются и на многое способны
12:10 Бокс Дэниел Джейкобс: Чувствую, что сделал достаточно для победы над Альваресом
11:42 Хоккей Стали известны сочетания звеньев сборной России перед матчем с Чехией
11:40 Бокс Артур Бетербиев: Не очень доволен своим выступлением, хочу объединительный бой с любым из чемпионов
11:15 Фигурное катание Щербакова и Трусова выступили на шоу Плющенко в Болонье (видео)
10:47 Футбол Старейший профессиональный клуб в мире вылетел в 5-й английский дивизион
10:28 Футбол Георгий Щенников: «Динамо» - неудобный соперник для ЦСКА
10:19 Биатлон Ольга Вилухина родила сына
09:35 Баскетбол 41 очко Хардена помогло «Хьюстону» сократить счет в серии с «Голден Стэйт»
09:33 Хоккей Пастрняк - первая звезда игрового дня в НХЛ
09:22 ММА Серроне победил Яквинту на турнире UFC 151
08:14 «Сан-Хосе» обыграл «Колорадо» благодаря дублю Гертля
08:08 Бокс Бетербиев нокаутировал Каладжича и защитил пояс IBF
08:04 Хоккей «Бостон» победил «Коламбус» и вышел вперед в серии
07:58 Бокс Альварес победил Джейкобса и стал обладателем трех поясов в среднем весе
23:42 Футбол «Ливерпуль» в концовке матча вырвал победу у «Ньюкасла»
23:41 Футбол «Барселона» в гостях проиграла «Сельте»
23:24 Футбол «Интер» на выезде не смог переиграть «Удинезе»
23:20 Футбол Станислав Черчесов: Поздравляю «Зенит» и Сергея Семака с победой в чемпионате
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика