Чакыр рассудит «Ливерпуль» и «Барселону» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов

Стартовый свисток даст турок Джюнейт Чакыр.
Помогать Чакиру будут ассистенты Баххатин Дуран и Тарик Онгун (оба из Турции). Видеопомощник — Феликс Цвайер из Германии, ассистент видеопомощника — Саша Штегеманн (Германия). Четвертый арбитр — Артур Диаш (Португалия).
Первый полуфинальный матч между командами прошел в Испании и завершился победой «Барселоны» со счетом 3:0. Ответная игра состоится в Ливерпуле на стадионе «Энфилд Роуд» 7 мая.
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