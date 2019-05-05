Михаил Боярский: «Спартак» будет на том месте, на котором захочет «Зенит» - Советский спорт
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05 мая 2019 14:29Футбол

Михаил Боярский: «Спартак» будет на том месте, на котором захочет «Зенит»

Народный артист РСФСР Михаил Боярский поделился мнением о проблемах московского «Спартака».

Я полагаю, что «Спартак» будет на том месте, на котором захочет «Зенит». Вот там, где прикажет «Зенит» быть красно-белым, там они и будут. И их болельщики – тоже… Хотя, они, конечно, молодцы, поддерживают своих. Но видать, мясо не то съели что ли? Возможно, надо рацион питания им поменять, тогда все получится, - рассказал Боярский в интервью «Советскому спорту».

Напомним, «Спартак» занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ. Чемпионом страны досрочно стал «Зенит».

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