Михаил Боярский: «Спартак» будет на том месте, на котором захочет «Зенит»

Я полагаю, что «Спартак» будет на том месте, на котором захочет «Зенит». Вот там, где прикажет «Зенит» быть красно-белым, там они и будут. И их болельщики – тоже… Хотя, они, конечно, молодцы, поддерживают своих. Но видать, мясо не то съели что ли? Возможно, надо рацион питания им поменять, тогда все получится, - рассказал Боярский в интервью «Советскому спорту».
Напомним, «Спартак» занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ. Чемпионом страны досрочно стал «Зенит».
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