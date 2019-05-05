Годин станет самым высокооплачиваемым игроком «Интера» - Советский спорт
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05 мая 2019 15:02ФутболСпирин Дмитрий

Годин станет самым высокооплачиваемым игроком «Интера»

Защитник «Атлетико» Диего Годин близок к переходу в «Интер».

33-летний уругваец, по данным COPE, подпишет c итальянской командой трехлетний контракт с зарплатой в 6,75 миллионов евро в год. В «Атлетико» он зарабатывает на 35% меньше.

Окружение игрока сообщает, что футболист уже подыскивает себе дом в Милане.

Годин, таким образом, станет самым высокооплачиваемым игроком «Интера».

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