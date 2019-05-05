Годин станет самым высокооплачиваемым игроком «Интера»

33-летний уругваец, по данным COPE, подпишет c итальянской командой трехлетний контракт с зарплатой в 6,75 миллионов евро в год. В «Атлетико» он зарабатывает на 35% меньше.
Окружение игрока сообщает, что футболист уже подыскивает себе дом в Милане.
Годин, таким образом, станет самым высокооплачиваемым игроком «Интера».
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