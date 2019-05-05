Роберто Манчини: Поздравляю «Зенит» с заслуженной победой

«Поздравляю с заслуженной победой. Желаю вам всего самого наилучшего в будущем!» — написал нынешний главный тренер сборной Италии в твиттере.
В 27-м туре команда Сергея Семака сыграла вничью с «Ахматом» (1:1), а «Локомотив», преследовавший сине-бело-голубых, уступил в Туле «Арсеналу» (0:2). За три тура до конца сезона «Локомотив» уже не сможет опередить питерцев.
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