Роберто Манчини: Поздравляю «Зенит» с заслуженной победой - Советский спорт
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05 мая 2019 15:25ФутболСпирин Дмитрий

Роберто Манчини: Поздравляю «Зенит» с заслуженной победой

Бывший главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поздравил клуб с досрочным чемпионством в РПЛ.

«Поздравляю с заслуженной победой. Желаю вам всего самого наилучшего в будущем!» — написал нынешний главный тренер сборной Италии в твиттере.

В 27-м туре команда Сергея Семака сыграла вничью с «Ахматом» (1:1), а «Локомотив», преследовавший сине-бело-голубых, уступил в Туле «Арсеналу» (0:2). За три тура до конца сезона «Локомотив» уже не сможет опередить питерцев.

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