ЦСКА – «Динамо». Васин выйдет с первых минут, Щенников – в запасе - Советский спорт
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05 мая 2019 15:50Футбол

ЦСКА – «Динамо». Васин выйдет с первых минут, Щенников – в запасе

Главные тренеры ЦСКА и «Динамо» определились с футболистами, которые выйдут в стартовых составах на матч 27-го тура РПЛ.

Встреча состоится в Москве на домашнем стадионе «Динамо». Начало матча 16:30 мск.

Составы команд выглядят следующим образом:

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Магнуссон, Бекао, Васин, Фернандес, Бистрович, Обляков, Ахметов, Бийол, Чалов.

Запасные: Помазун, Кырнац, Чернов, Эрнандес, Ефремов, Сигурдссон, Н'Диайе, Нисимура, Щенников, Тикнизян, Жиронкин, Марадишвили.

«Динамо»: Шунин, Козлов, Морозов, Шунич, Евгеньев, Юсупов, Жоаозиньо, Теттех, Кардозу, Луценко, Панченко.

Запасные: Лещук, Рыков, Хольмен, Грулёв, Соу, Москвичёв, Рауш, Черных, Марков.

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