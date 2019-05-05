ЦСКА – «Динамо». Васин выйдет с первых минут, Щенников – в запасе

Встреча состоится в Москве на домашнем стадионе «Динамо». Начало матча 16:30 мск.
Составы команд выглядят следующим образом:
ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Магнуссон, Бекао, Васин, Фернандес, Бистрович, Обляков, Ахметов, Бийол, Чалов.
Запасные: Помазун, Кырнац, Чернов, Эрнандес, Ефремов, Сигурдссон, Н'Диайе, Нисимура, Щенников, Тикнизян, Жиронкин, Марадишвили.
«Динамо»: Шунин, Козлов, Морозов, Шунич, Евгеньев, Юсупов, Жоаозиньо, Теттех, Кардозу, Луценко, Панченко.
Запасные: Лещук, Рыков, Хольмен, Грулёв, Соу, Москвичёв, Рауш, Черных, Марков.
Тарасенко бьется с Радуловым, «Каролина» громит «Айлендерс» (там 3-0 в серии, и это невероятно!)«Даллас» сравнял счет в серии, а «Каролина» уничтожила «Айлендерс». «Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. Два лучших средневеса проведут бой. Речь не про ГоловкинаВ ночь с субботы на воскресенье в Лас-Вегасе состоится объединительный бой между чемпионом мира по версиям WBA и WBC мексиканцем Саулем Альваресом и обладателем пояса IBF американцем Дэниэлом Джейкобсом. Шлеменко был на грани фиаско, утроил шоу в Челябинске и нокаутировал бразильца (видео)Александр Шлеменко в очередной раз доказал, что сдаваться раньше времени не стоит. Первая ракетка России – в пике. Что не так с Кареном Хачановым?Карен Хачанов проиграл пятый матч подряд – в четверг в Мюнхене он уступил Филиппу Кольшрайберу, не сумев выйти в четвертьфинал. Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону. Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась. Медведев рвется в топ-10! Странно, что до сих пор не тамУдивительно, но факт – даже полуфинал в Монте-Карло и финал в Барселоне не изменили рейтинг Даниил Медведева. Такая Туктамышева могла выиграть золото Сайтамы! У России – бронза командного ЧМВ Фукуоке завершился командный чемпионат мира, а с ним и весь сезон. Сборная России финишировала третьей: в двух очках от Японии и в 13 – от победителей из США. Загитова, Медведева, Туктамышева и все-все-все. Откуда взялась эта толпа?Почему наибольших успехов Россия теперь добивается в женском одиночном катании, где у нас невиданное изобилие прекрасных фигуристок? Будет много крови! Сегодня. В Челябинске. Александр Шлеменко на пути в UFC зарубится с бразильцемВ субботу в Челябинске пройдет турнир по смешанным единоборствам RCC 6, в главном бою которого россиянин Александр Шлеменко проведет бой против бразильца Вискарди Андраде. Сегодня — чехи, а дальше — чемпионат мира. Страшно? Нам — да!Сегодня сборная России проведет заключительный матч Евротура. После двух поражений подряд от шведов (4:6) и финнов (1:3) команда Ильи Воробьева сыграет против сборной Чехии. Панарин забил спорный гол. Но «Коламбус» все равно проиграл«Бостон» и «Колорадо» сравняли счет в своих сериях. Бетербиев – Каладжич. Когда не знаешь, чего ожидать от бояЧемпион мира по версии IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев проведет защиту титула против американца Радивойе Каладжича. «Советский спорт» о предстоящем поединке. Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года? Наталья Бестемьянова: В командных соревнованиях опасно делать то, что сделал Саша СамаринВ гостях в нашей редакции побывала прославленная фигуристка олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова. Виталий Минаков: Уверен, у Шлеменко есть предложение от UFC. Но нужно ли ему это?Четырехкратный чемпион мира по спортивному самбо, экс-чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков – о победе Александра Шлеменко над бразильцем Вискарди Андраде и возможной дальнейшей карьере российского бойца. Александр Шлеменко: В прошлый раз я застрял в вонючем ринге… Мне удобней в клеткеРоссийский боец - о победе над Вискарди Андраде на турнире RCC 6. Валерий Рейнгольд: Спасибо Фернандо, но игры у «Спартака» все равно нетБывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд после матча 27-го тура РПЛ с «Уралом» (1:0) заявил, что красно-белые по-прежнему остаются в поиске своей игры. Россия - Чехия. Ждем первой победы! Гид по миру футбола и хоккея на майские праздникиМы составили расписание ключевых футбольных и хоккейных событий, за которыми вам наверняка будет интересно следить на отдыхе. Медведев бьет Джокера! Россиянин выбил в Монте-Карло первую ракетку планетыДаниил Медведев впервые в карьере обыграл лидера рейтинга ATP. И впервые же вышел в полуфинал «Мастерса». В Монако 23-летний россиянин справился с самим Новаком Джоковичем – 6:3, 4:6, 6:2. Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себяВице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию. Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей. Сладкие парочки. Пять однополых браков в мире спортаИрен Вюст и Летиция де Йонг, Мартина Навратилова и «Мисс СССР», соперницы по женскому теннисному Туру и брак Кастер Семени с подругой по команде. Александр Шлеменко: Андраде неудобен: работает коряво, непредсказуемый. Эксклюзив накануне бояБывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко рассказал о подготовке к поединку с бразильцем Вискарди Андраде, который пройдет сегодня, а также заявил, что Магомед Исмаилов в качестве потенциального соперника его не интересует. RUS–FIN–1:3. Овечкин забил, но наши все равно опозорились. Наши обозреватели о(б)суждали это тут!Самое задушевное обсуждение второй игры сборной России на Чешских играх - тут. «Зенит» - чемпион! Как гуляли город и команда (огненные фото и видео!)Питерский «Зенит» вернулся из Грозного в Санкт-Петербург, и сейчас там развернулось масштабное празднование чемпионства команды. Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус. «Коламбус» не дожил до овертайма. Панарин и Бобровский в шаге от вылета«Коламбус» отыгрался с 0:2 и 1:3, но пропустил решающий гол на предпоследней минуте. А еще за жакетов дебютировал Гавриков. «Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту».