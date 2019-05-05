«Крылья Советов» упустили победу над «Уфой»

Первый гол на 12-й минуте встречи забил Артем Тимофеев. Гости отыгрались в компенсированное ко второму тайму время: отличился Йонуц Неделчяру.
«Крылья Советов» идут на 13-м месте в турнирной таблице, «Уфа» занимает 14-е место.
12 мая в 28-м туре «Уфа» сыграет на выезде со «Спартаком», «Крылья» днем ранее в гостях сразятся с «Ахматом».
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