«Крылья Советов» упустили победу над «Уфой» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетбол...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
05 мая 2019 15:59ФутболСпирин Дмитрий

«Крылья Советов» упустили победу над «Уфой»

«Крылья Советов» на своем поле сыграли вничью с «Уфой» в матче 27-го тура чемпионата России (1:1).

Первый гол на 12-й минуте встречи забил Артем Тимофеев. Гости отыгрались в компенсированное ко второму тайму время: отличился Йонуц Неделчяру.

«Крылья Советов» идут на 13-м месте в турнирной таблице, «Уфа» занимает 14-е место.

12 мая в 28-м туре «Уфа» сыграет на выезде со «Спартаком», «Крылья» днем ранее в гостях сразятся с «Ахматом».

05/05 05:00Футбол
Валерий Рейнгольд: Спасибо Фернандо, но игры у «Спартака» все равно нетБывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд после матча 27-го тура РПЛ с «Уралом» (1:0) заявил, что красно-белые по-прежнему остаются в поиске своей игры.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
04/05 20:22ММА
Шлеменко был на грани фиаско, утроил шоу в Челябинске и нокаутировал бразильца (видео)Александр Шлеменко в очередной раз доказал, что сдаваться раньше времени не стоит.
03/05 15:00Фигурное катание
Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей.
05/05 13:38Футбол
Михаил Боярский: Мы – чемпионы, а «Спартак» всегда будет там, где «Зенит» прикажетЛегендарный актер и поклонник питерского клуба с восторгом воспринял очередное чемпионство.
14/04 16:00Фигурное катание
Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее?
05/05 08:30Хоккей
«Коламбус» не дожил до овертайма. Панарин и Бобровский в шаге от вылета«Коламбус» отыгрался с 0:2 и 1:3, но пропустил решающий гол на предпоследней минуте. А еще за жакетов дебютировал Гавриков.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
21/04 17:30Теннис
Медведев не сорвал джекпот в Монте-Карло. Но все равно провел супертурнир!На «Мастерсе» в Монте-Карло Даниил Медведев впервые в карьере обыграл Новака Джоковича, вышел в полуфинал и едва не поборолся за титул. Правда, к сожалению, сенсационно уступил Душану Лайовичу.
05/05 10:17Футбол
Сергей Герасимец: Штаб Семака сработал более качественно, чем хваленые иностранные спецыЧемпионство «Зенита» прокомментировал бывший полузащитник клуба.
11/04 17:00Теннис
Шарапова снимается в Голливуде! И может сняться с очередного турнираМария пропустила два месяца – на корте ее не было с начала февраля. Россиянка пропустила Индиан-Уэллс и Майами, хотя должна сыграть на следующей неделе – в Штутгарте. Увидим ли мы ее на турнире в Германии?
03/05 21:12Теннис
Сладкие парочки. Пять однополых браков в мире спортаИрен Вюст и Летиция де Йонг, Мартина Навратилова и «Мисс СССР», соперницы по женскому теннисному Туру и брак Кастер Семени с подругой по команде.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
20/04 19:30Фигурное катание
«На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику.
29/04 08:15ММА
Эдуард Вартанян: Я навязал американцу свой план бояРоссийский легковес Эдуард  Вартанян рассказал о своей победе над Джошуа Авелесом на турнире АСА 95.
21/03 08:00Биатлон
Наталья Сорокина: Логинов удержит второе место, он в хорошей формеС 21 по 24 марта в норвежском Холменколлене пройдет заключительный этап Кубка мира по биатлону.
13/04 14:15Фигурное катание
Такая Туктамышева могла выиграть золото Сайтамы! У России – бронза командного ЧМВ Фукуоке завершился командный чемпионат мира, а с ним и весь сезон. Сборная России финишировала третьей: в двух очках от Японии и в 13 – от победителей из США.
29/04 15:27Фигурное катание
Загитова, Медведева, Туктамышева и все-все-все. Откуда взялась эта толпа?Почему наибольших успехов Россия теперь добивается в женском одиночном катании, где у нас невиданное изобилие прекрасных фигуристок?
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
02/05 09:02Хоккей
Тарасенко бьется с Радуловым, «Каролина» громит «Айлендерс» (там 3-0 в серии, и это невероятно!)«Даллас» сравнял счет в серии, а «Каролина» уничтожила «Айлендерс».
04/05 18:33Хоккей
Звезды России - Ноунеймы Финляндии - 1:3. Что происходит с нашей сборной?Возвращение в сборную после трехлетнего перерыва Александра Овечкина не помогло ей одержать победу над финнами в матче Чешских игр.
29/04 19:43Теннис
Медведев рвется в топ-10! Странно, что до сих пор не тамУдивительно, но факт – даже полуфинал в Монте-Карло и финал в Барселоне не изменили рейтинг Даниил Медведева.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
18/04 17:08Теннис
Медведев разбушевался! Даниил впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса»Четвертый раз подряд обыграв Стефаноса Циципаса, Даниил Медведев пробился в восьмерку сильнейших на третьем «Мастерсе» сезона – в Монте-Карло.
05/05 00:35Футбол
Семаку пора брать команду в ежовые руковицы! Несвоевременные советы тренеру «Зенита»Юрий Цыбанев поздравляет лауреата сезона в критических тонах и объясняет, почему Семаку пора спрашивать со своей команды строже и больше.
04/05 13:00Бокс
Бетербиев – Каладжич. Когда не знаешь, чего ожидать от бояЧемпион мира по версии IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев проведет защиту титула против американца Радивойе Каладжича. «Советский спорт» о предстоящем поединке.
02/05 09:47Хоккей
Дацюку скоро стукнет 41 год, и он попрощался со СКА. Где продолжит карьеру «Волшебник»?Межсезонье в хоккее – вещь своеобразная. Клубный сезон в Европе подошел к концу и остается лишь не спать ночами или под крепкий утренний кофе буровить обзоры матчей НХЛ. И, конечно же, следить за переходами игроков и тренеров.
04/05 20:41Хоккей
За что вызвали в сборную Малкина и Ковальчука? И еще много неудобных вопросов по «Красной машине»Еще не поздно от коего кого из них отказаться, поблагодарив за былые подвиги, ибо время неумолимо.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
Новости
15:59 Футбол «Крылья Советов» упустили победу над «Уфой»
15:50 Футбол ЦСКА – «Динамо». Васин выйдет с первых минут, Щенников – в запасе
15:25 Футбол Роберто Манчини: Поздравляю «Зенит» с заслуженной победой
15:02 Футбол Годин станет самым высокооплачиваемым игроком «Интера»
14:29 Футбол Михаил Боярский: «Спартак» будет на том месте, на котором захочет «Зенит»
14:11 Бокс Джонатон Бэнкс: Владимир Кличко не возобновит карьеру
14:08 Футбол Михаил Боярский: «Спартаку» надо поменять рацион питания, тогда всё получится
14:07 Футбол Михаил Боярский: Ракицкому нужно забить на сборную Украины
13:27 Футбол Рибери объявил об уходе из «Баварии»
13:11 Хоккей «Спартак» продлил контракты с Гришиным и Котляревским
12:43 Футбол Чакыр рассудит «Ливерпуль» и «Барселону» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов
12:21 Хоккей Туукка Раск: «Коламбус» великолепен, они не сдаются и на многое способны
12:10 Бокс Дэниел Джейкобс: Чувствую, что сделал достаточно для победы над Альваресом
11:42 Хоккей Стали известны сочетания звеньев сборной России перед матчем с Чехией
11:40 Бокс Артур Бетербиев: Не очень доволен своим выступлением, хочу объединительный бой с любым из чемпионов
11:15 Фигурное катание Щербакова и Трусова выступили на шоу Плющенко в Болонье (видео)
10:47 Футбол Старейший профессиональный клуб в мире вылетел в 5-й английский дивизион
10:28 Футбол Георгий Щенников: «Динамо» - неудобный соперник для ЦСКА
10:19 Биатлон Ольга Вилухина родила сына
09:35 Баскетбол 41 очко Хардена помогло «Хьюстону» сократить счет в серии с «Голден Стэйт»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика