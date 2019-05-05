СМИ: «Зенит» предложил «Фенербахче» 6 млн евро за 19-летнего полузащитника

Как сообщает Fotospor, «Зенит» хочет приобрести полузащитника «Фенербахче» Эльйифа Эльмаса. Клуб из Санкт-Петербурга готов купить 19-летнего македонца за 6 миллионов евро плюс бонусы.
Отмечается, что «Фенербахче» не устраивает предложение «Зенита». Клуб из Турции хочет получить за Эльмаса как минимум 10-12 млн евро.
Сообщается, что кроме «Зенита» на Эльмаса претендуют «Тоттенхэм» и «Торино». «Фенербахче» рассчитывает, что с открытием летнего трансферного окна получит более выгодное предложение.
В нынешнем сезоне Эльмас провел 38 матчей за «Фенербахче», в которых забил три мяча.
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