СМИ: «Зенит» предложил «Фенербахче» 6 млн евро за 19-летнего полузащитника Турецкий клуб хочет получить за футболиста больше.

Как сообщает Fotospor, «Зенит» хочет приобрести полузащитника «Фенербахче» Эльйифа Эльмаса. Клуб из Санкт-Петербурга готов купить 19-летнего македонца за 6 миллионов евро плюс бонусы.

Отмечается, что «Фенербахче» не устраивает предложение «Зенита». Клуб из Турции хочет получить за Эльмаса как минимум 10-12 млн евро.

Сообщается, что кроме «Зенита» на Эльмаса претендуют «Тоттенхэм» и «Торино». «Фенербахче» рассчитывает, что с открытием летнего трансферного окна получит более выгодное предложение.

В нынешнем сезоне Эльмас провел 38 матчей за «Фенербахче», в которых забил три мяча.