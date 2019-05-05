Вадим Евсеев: «Уфа» приобретает каждое очко

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев подвел итог матча в Самаре.
«Мы довольны результатом. Играли до конца и в конце забили гол. Сегодня позволили сопернику в первой же атаке нанести удар — и пропустили. Удар получился очень качественный и точный. Какие тут могут быть претензии к вратарю?
Это была нервная игра. После каждого матча меня спрашивают, потеряли мы очки или приобрели. На данный момент каждое очко мы приобретаем», — сказал Евсеев в эфире телеканала «Матч Премьер».
«Крылья Советов» идут на 13-м месте в турнирной таблице (28 очков), «Уфа» (26) занимает 14-е место.
12 мая в 28-м туре «Уфа» сыграет на выезде со «Спартаком», «Крылья» днем ранее в гостях сразятся с «Ахматом».
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