Дмитрий Хохлов: Семак молодец, что завоевал это золото

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов поздравил главного тренера «Зенита» Сергея Семака с победой в чемпионате России.
«Я уже поздравил Семака. Рад за него. Рад, что у него получилось. Он молодец, что завоевал это золото. Может, поначалу не так все хорошо шло, но он справился», - сказал Хохлов в эфире «Матч Премьер».
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