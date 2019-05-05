Дмитрий Хохлов: Семак молодец, что завоевал это золото - Советский спорт
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05 мая 2019 16:42ФутболСметанникова Дарья

Дмитрий Хохлов: Семак молодец, что завоевал это золото

«Зенит» обеспечил себе победу в чемпионате России за три тура до конца.

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов поздравил главного тренера «Зенита» Сергея Семака с победой в чемпионате России.

«Я уже поздравил Семака. Рад за него. Рад, что у него получилось. Он молодец, что завоевал это золото. Может, поначалу не так все хорошо шло, но он справился», - сказал Хохлов в эфире «Матч Премьер».

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