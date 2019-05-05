Головин попал в стартовый состав «Монако» на матч с «Сент-Этьеном» - Советский спорт
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05 мая 2019 17:34ФутболСметанникова Дарья

Головин попал в стартовый состав «Монако» на матч с «Сент-Этьеном»

В чемпионате Франции продолжается 35-й тур.

«Монако» назвал стартовый состав на матч с «Сент-Этьеном» в рамках 35-го тура чемпионата Франции.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин выйдет на поле с первых минут.

«Монако»: Субашич, Балло-Туре, Жемерсон, Сидибе, Глик, Налдо, Лопес, Силва, Головин, Мартинш, Фалькао.

Матч «Монако» - «Сент-Этьен» состоится сегодня, 5 мая, в 18:00 по московскому времени.

После 34 туров лиги 1 «Монако» занимает 16-е место в турнирной таблице, «Сент-Этьен» идет на четвертой позиции.

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