Головин попал в стартовый состав «Монако» на матч с «Сент-Этьеном»

«Монако» назвал стартовый состав на матч с «Сент-Этьеном» в рамках 35-го тура чемпионата Франции.
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин выйдет на поле с первых минут.
«Монако»: Субашич, Балло-Туре, Жемерсон, Сидибе, Глик, Налдо, Лопес, Силва, Головин, Мартинш, Фалькао.
Матч «Монако» - «Сент-Этьен» состоится сегодня, 5 мая, в 18:00 по московскому времени.
После 34 туров лиги 1 «Монако» занимает 16-е место в турнирной таблице, «Сент-Этьен» идет на четвертой позиции.
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