«Ростов» - «Краснодар»: Еременко и Игнатьев выйдут с первых минут - Советский спорт
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05 мая 2019 18:20ФутболСметанникова Дарья

«Ростов» - «Краснодар»: Еременко и Игнатьев выйдут с первых минут

В Ростове-на-Дону состоится матч 27-го тура российской премьер-лиги.

Тренерские штабы «Ростова» и «Краснодара» определились со стартовыми составами на матч 27-го тура.

«Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Хаджикадунич, Новосельцев, Чернов, Глебов, Гацкан, Норманн, Еременко, Попов, Ионов.
Запасные: Абаев, Калачев, Сигурдарсон, Шомуродов, Зайнутдинов, Плиев, Щадин.

«Краснодар»: Сафонов, Спайич, Мартынович, Петров, Рамирес, Фьолусон, Газинский, Перейра, Вандерсон, Классон, Игнатьев.
Запасные: Крицюк, Ещенко, Стоцкий, Каборе, Олссон, Уткин, Сулейманов, Ари.

Матч между командами состоится сегодня, 5 мая, в 19:00 по московскому времени.

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