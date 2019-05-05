«Ростов» - «Краснодар»: Еременко и Игнатьев выйдут с первых минут

Тренерские штабы «Ростова» и «Краснодара» определились со стартовыми составами на матч 27-го тура.
«Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Хаджикадунич, Новосельцев, Чернов, Глебов, Гацкан, Норманн, Еременко, Попов, Ионов.
Запасные: Абаев, Калачев, Сигурдарсон, Шомуродов, Зайнутдинов, Плиев, Щадин.
«Краснодар»: Сафонов, Спайич, Мартынович, Петров, Рамирес, Фьолусон, Газинский, Перейра, Вандерсон, Классон, Игнатьев.
Запасные: Крицюк, Ещенко, Стоцкий, Каборе, Олссон, Уткин, Сулейманов, Ари.
Матч между командами состоится сегодня, 5 мая, в 19:00 по московскому времени.
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