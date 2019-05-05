Ярослав Ракицкий: Питер – с чемпионством - Советский спорт
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05 мая 2019 18:38ФутболСметанникова Дарья

Ярослав Ракицкий: Питер – с чемпионством

«Зенит» досрочно оформил победу в чемпионате России за три тура до конца.

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий поздравил болельщиков с победой в чемпионате России.

«Питер — с чемпионством. Поздравляю всех болельщиков. Мы очень рады. Сезон всегда бывает тяжелым, но главное, что мы первые по его итогам. Как будем настраиваться на следующий матч? На ЦСКА будем настраиваться так, чтобы их обыграть. Ну а дальше посмотрим», — сказал Ракицкий в эфире программы «После футбола».

Матч 28-го тура РПЛ «Зенит» - ЦСКА состоится 12 мая.

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