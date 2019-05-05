Сергей Семак: Жаль, что «Зенит» не смог получить усиление в лице Кокорина - Советский спорт
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05 мая 2019 18:50ФутболСметанникова Дарья

Сергей Семак: Жаль, что «Зенит» не смог получить усиление в лице Кокорина

Нападающий Александр Кокорин с октября 2018 года находится в СИЗО «Бутырка» по обвинению в трех избиениях.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги победы в чемпионате России за три тура до конца турнира.

«Ключевые факторы, которые привели нас к чемпионству? Мне кажется, это стабильность. Мы лидировали с первого и до последнего тура, что не так просто сделать. Каждый игрок в определенный отрезок времени брал на себя лидерские функции, забивая мячи, отдавая голевые передачи. В начале сезона были одни лидеры, потом — другие. Потом небольшой и абсолютно ожидаемый спад.

Жаль, что не смогли получить усиление в лице Саши Кокорина, которого мы ждали практически с июля. Думаю, когда же он вернется в строй. Но, к сожалению, такие события повлияли. Нам пришлось достаточно сложно, испытывали нехватку ресурсов, но с честью вышли из всех ситуаций, проведя хороший сезон», — сказал Семак в передаче «После футбола».

Напомним, что чемпионом команда из Санкт-Петербурга стала после поражения «Локомотива» от «Арсенала» (0:2).

«Зенит» выиграл чемпионат России в пятый раз, ранее команда завоевывала титул в 2007 и 2010 годах, в сезонах-2011/2012 и 2014/2015.

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