Виктор Гончаренко: Когда пропускаешь два гола, сложно рассчитывать на победу - Советский спорт
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05 мая 2019 19:01ФутболСметанникова Дарья

Виктор Гончаренко: Когда пропускаешь два гола, сложно рассчитывать на победу

ЦСКА сыграл вничью с «Динамо» (2:2) в домашнем матче 27-го тура российской премьер-лиги.

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итог матча.

«Когда пропускаешь два гола, сложно рассчитывать на победу. И дома, и на выезде. Поэтому статистика пропущенных мячей выглядит критично. Допускаем ошибки, быстрые атаки пропускаем. Надо понять, как это все исправить.

В атаке тратим много сил, чтобы исправить ситуацию. Моментами что-то получается, как в сегодняшней игре. Наверное, по моментам даже были ближе к победе. Не хватило хладнокровия.

Нерационально мы действуем. Когда надо придержать мяч, отдаем, когда надо атаковать, сохраняем. Уже неплохо, что отыгрались. Если бы ни отыгрались после стольких моментов, в это было бы совсем сложно поверить», - приводит слова Гончаренко Sport24.ru.

После 27 туров ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 45 очков. «Динамо» с 30 баллами идет на 12-й позиции.

В следующем туре армейцы 12 мая в гостях сыграют с «Зенитом», а «Динамо» 10 мая примет дома «Ростов».

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