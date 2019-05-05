Антон Шунин: «Динамо» важно, что конкуренты набирают очки «Динамо» сыграло вничью с ЦСКА (2:2) в гостевом матче 27-го тура российской премьер-лиги.

Вратарь «Динамо» Антон Шунин прокомментировал итог матча.

«Расстроены. Нам нужна была победа для достижения целей, но мы чуть не дотерпели. Нам не сейвы, а победы нужны. Поэтому я расстроен, как и команда. Но матч был интересным и понравился болельщикам. Качели в конце матча очень нравятся болельщикам. Мы могли и проиграть, и выиграть. Почему мы для армейцев неудобный соперник? Это у ЦСКА надо спрашивать.

Надо отдать должное сопернику, который хорошо воспользовался стандартом. Не каждый раз видишь такие голы. Реакция тренера? Оставим это в раздевалке.

Юсупов сказал, что приходится болеть за «Спартак»? Они молодцы, видел, что они выиграли. Конечно, нам важно, что конкуренты не набирают очки», - цитирует Шунина Sport24.ru.