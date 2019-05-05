Лучано Спаллетти: Браво, босс Миллер. Браво, тренер Семак - Советский спорт
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05 мая 2019 19:21ФутболСметанникова Дарья

Лучано Спаллетти: Браво, босс Миллер. Браво, тренер Семак

«Зенит» за три тура до конца чемпионата России обеспечил себе победу в турнире.

Бывший главный тренер «Зенита» Лучано Спаллетти, ныне тренирующий «Интер», прокомментировал победу клуба из Санкт-Петербурга в чемпионате России.

««Зенит» — чемпион России! Браво, босс Миллер. Браво, тренер Семак. Вы — идеальная связка. «Зенит», я тебя люблю!

Отдельно поздравляю Сергея Семака. Я помню, что он управлял футболистами, даже когда я был главным тренером. Тогда он руководил командой на поле и дал мне возможность контактировать с другими игроками. Я уже тогда понимал, что он будет большим тренером. Он был тренером, который скрывался внутри игрока.

Из нынешнего состава выделю Артема Дзюбу. Про него начали говорить еще при мне, но ему нужно было стать лидером и большим человеком. При Семаке он начал расти, у него появился характер чемпиона, и он правильно понял установку тренера, чтобы дать Азмуну свободу в атаке», — цитирует Спаллетти «Матч ТВ».

Напомним, что чемпионом команда из Санкт-Петербурга стала после поражения «Локомотива» от «Арсенала» (0:2).

«Зенит» выиграл чемпионат России в пятый раз, ранее команда завоевывала титул в 2007 и 2010 годах, в сезонах-2011/2012 и 2014/2015.

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